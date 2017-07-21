Бышовец: результат сделали грубейшие ошибки ЦСКА, «Локо» победил по делу

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3) во втором туре РФПЛ.
«Тактика «Локомотива» ограничила возможности ЦСКА. «Армейцы» не воспользовались преимуществом в физической готовности, а грубейшие ошибки в обороне сделали результат. Вопрос ведь не только в готовности, а в воле. Футболисты «Локомотива» сыграли на пределе и добились победы.
Замены Натхо и Дзагоева нарушили структуру в средней линии. «Локомотиву» в первом тайме не хватало выхода в атаку, во втором отрезке игры эти возможности были почти в каждой атаке. При этом у ЦСКА было очень много хороших возможностей забить — моменты Васина, Василия Березуцкого. Но «Локомотив» победил по делу.
Что касается Васина, то, возвращаясь ещё к матчу в Катаре, у меня были сомнения на его счёт. Конечно, есть объективные качества: умение отбирать, предугадывать. Но надо оценивать и физические качества, например стартовое ускорение, в котором Виктор уступал сегодня Ари. Но радует появление молодых игроков. Лимит всё-таки работает, появляются такие игроки, как Лысов, Баринов, Кузяев», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.