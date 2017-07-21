Бубнов: Ари толкнул Васина в спину, а Карасёв не увидел

Бывший футболист «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов выразил уверенность, что главный судья матча 2-го тура РФПЛ ЦСКА — «Локомотив» (1:3) Сергей Карасёв ошибся, засчитав второй гол «железнодорожников» после того, как Ари оттеснил Виктора Васина и переиграл Игоря Акинфеева.
«Бразилец подтолкнул Васина в спину. Благодаря этому он завладел мячом. Это фол. Показалось, что Васин сыграл неуклюже и организовал привоз, но после повтора стало очевидно, что имело место нарушение правил. Главный судья не увидел, а боковой должен был заметить, поскольку находился в хорошей позиции для обзора. Возможно, не хватило смелости принять решение. По себе знаю, что небольшого толчка достаточно для потери позиции и контроля над мячом. Хотя надо отметить, что Ари всё сделал технично», — сказал Бубнов в интервью порталу Sportbox.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.