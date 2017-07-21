Тренер женской сборной России: мощь и атлетизм шведок взяли своё

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина поделилась впечатлениями от матча группового этапа чемпионата Европы с командой Швеции (0:2).
«Конечно, опасность исходила от шведок. Понятно, что они мощные, агрессивные. Как раз то, за что мы переживали, — стандартные положения. Как раз два мяча и пропустили. Не хватило немножко концентрации. Мощь и атлетизм шведок взяли своё. Но в целом девчонки достойно выглядели, боролись. Сложно сказать, кто сыграл на пять из пяти, когда мы проиграли 0:2. Возможно, Морозова, Данилова, из них кто-то. Сейчас главное — восстановиться и прийти в себя, потому что впереди точно такой же тяжёлый матч», — приводит слова Фоминой пресс-служба УЕФА.
Женская сборная России проиграла Швеции в матче чемпионата Европы