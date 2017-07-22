Данилова: в игре со шведками у меня получались не удары, а ковырялки

Нападающая женской сборной России Елена Данилова прокомментировала итоги матча группового этапа чемпионата Европы с командой Швеции (0:2).
«Что на душе… Обидно. Неприятно проигрывать в любом случае. Но мы сделали всё возможное. Где-то не реализовали свои моменты и по глупой ошибке пропустили мячи. Это наша проблема, нашей сборной. Никак не можем понять, что такие вещи нельзя делать. Тем более на таком уровне, в таких матчах такие вещи недопустимы. В большей степени сержусь на себя. У меня не было стопроцентных моментов, но были моменты, когда надо было дожимать и реализовывать. Не дожала. Где-то ноги подсели. В итоге получились не удары, а так… ковырялки», — цитирует Данилову пресс-служба УЕФА.
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