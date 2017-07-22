Лотито: по Кейта были предложения из-за рубежа, но не от «Интера» и «Ювентуса»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба полузащитника «Лацио» Бальде Кейта, а также опроверг информацию о том, что футболист близок к переходу в «Интер» или «Ювентус».
«Если не произойдёт ничего нового, то Кейта останется игроком «Лацио» и главный тренер будет снова его выпускать в составе команды, когда он наберёт форму. «Лацио» не поступали по нему предложения от «Интера» или «Ювентуса», но мы получали предложения из-за рубежа», — цитирует Лотито Football Italia.
Ранее Кейта заявил, что «Лацио» принял решение не предоставлять ему игровое время в товарищеском матче с «Тристиной», несмотря на его желание выйти на поле. Тот предсезонный матч стал уже вторым подряд, в котором он не принял участие.
Бальде Кейта: «Лацио» решил не дать мне сыграть в товарищеском матче