Алексис Санчес встретился с руководством «ПСЖ» в Париже

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес провёл встречу с руководством «ПСЖ» в отеле Royal Monceau в Париже, сообщает Goal. На встрече присутствовали сам 28-летний чилиец, его представитель Фернандо Феличевич, спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике и президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.
По данным источника, переговоры длились несколько часов, в ходе них обсуждался будущий контракт между Санчесом и парижанами. В «ПСЖ» уверены, что им удастся договориться с «Арсеналом» о приобретении Санчеса за € 50 млн. Контракт форварда с «канонирами» истекает через год.
Ранее Алексис признал, что его будущее зависит от «Арсенала», а главный тренер лондонской команды Арсен Венгер заявил, что Санчес не будет продан.
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