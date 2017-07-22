Менди станет самым дорогим защитником мира в истории, перейдя в «Манчестер Сити»

Защитник Бенжамен Менди в скором времени перейдёт из «Монако» в «Манчестер Сити», утверждает L’Equipe.
По информации источника, клубы вели долгие переговоры и монегаски несколько раз отказывались продавать Менди. Однако затем руководство «Сити» предложило за Бенжамена рекордные для защитников € 57,5 млн, и французская сторона ответила согласием.
На текущий момент самым дорогим в истории защитником считается Кайл Уолкер, за которого «Манчестер Сити» совсем недавно заплатил «Тоттенхэм Хотспур» около € 56,6 млн.
В минувшем сезоне французской Лиги 1 Менди провёл 25 матчей, отметившись 5 результативными передачами. На его счету также 10 матчей и 3 результативные передачи в Лиге чемпионов.
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