Абрамович согласился на переход Матича из «Челси» в «МЮ» за £ 50 млн

Владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил переход полузащитника синих Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед», утверждает The Telegraph. За 28-летнего игрока сборной Сербии манкунианцы заплатят £ 50 млн. На приобретении Матича лично настаивал наставник «МЮ» Жозе Моуринью, который хорошо знаком с возможностями серба по совместной работе в стане лондонцев.
Контракт Матича с «Челси» действует до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что сербский футболист тренируется отдельно от общей группы «Челси» и хочет перебраться в Манчестер.