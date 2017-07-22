Хавбеку «Лобоса» Фаббро грозит 20 лет тюрьмы за секс с 11-летней крестницей

Полузащитник мексиканского «Лобоса» Хонатан Фаббро обвиняется в совращении малолетней девочки, сообщает Infobae. 35-летний хавбек, который является мужем известной парагвайской модели Ларисы Рикельме, имел сексуальные контакты в течение пяти лет со своей 11-летней крестницей. Впервые это произошло, когда девочке было 6 лет – Фаббро вынудил её заняться оральным сексом.
Недавно старший брат девочки увидел переписку сестры и потребовал рассказать, что происходит. Девочка во всём призналась, после чего её мать обратилась в полицию с заявлением. Футболист, узнав о возможном расследовании, прервал свой отпуск и уехал из Аргентины.
Теперь Фаббро грозит до 20 лет лишения свободы.