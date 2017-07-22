«Анжи» — «Амкар» — 1:0. Видеообзор матча

«Анжи» одержал победу над «Амкаром» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 23-й минуте забил Сергей Брызгалов. После навеса Вадима Афонина со стандарта экс-защитник «Спартака» пробил головой в стоящего рядом Михаила Костюкова и сразу же подхватил отскок, ударив с лёта в правый нижний угол ворот пермской команды.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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