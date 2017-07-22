Григорян: штампы о ФНЛ относительны, «Анжи» постарается сломать их

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвёл итоги матча с «Амкаром» (1:0) в рамках 2-го тура РФПЛ.
«Ощущалась принципиальность матча. Скажу честно — это был один из немногих матчей, перед которым я непривычно волновался. Встреча получилась очень напряжённой внешне. „Амкар“ после 30-й минуты внёс коррективы в свою игру, значительно её упростив. Во втором тайме они вновь внесли коррективы, поменяв некоторых игроков.
Были моменты, когда «Амкар» нас продавливал. Но посмотрите на статистику — у нас 14 ударов по воротам, из них 7 в створ, против 7 ударов по воротам у соперника. По количеству моментов мы также превзошли «Амкар» в два раза. В некоторых моментах мы выглядели смотрибельно, хотя хотелось бы видеть больше контроля мяча с нашей стороны. Не всегда в этом виновато поле, по большей части это волнение, с которым мы пытаемся бороться. Нужно понять, что пока мы не будем показывать качественный футбол, результат за счёт одной лишь самоотдачи не придёт.
Карасёв сегодня был системообразующим игроком в плане контроля мяча. Всё, что было у нас сегодня связано с качественным контролем, проходило с его участием. Человек пришёл из ФНЛ и показывает, что все штампы относительно силы дивизионов относительны. Мы постараемся их сломать окончательно. А Карасёва я заменил, потому что он получил микротравму», — сказал Григорян на послематчевой пресс-конференции.
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