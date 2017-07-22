Григорян: Гасанов не тренируется с «Анжи», я на него не рассчитываю

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после победы над «Амкаром» (1:0) в матче 2-го тура РФПЛ сообщил, что не рассчитывает на защитника Шамил Гасанова. По этой причине 23-летний футболист не вошёл в заявку махачкалинцев на сезон.
«Шамиля Гасанова нет в нашей заявке, он не тренируется с командой. Он способный парень, но я на него не рассчитываю», — сказал Григорян на послематчевой пресс-конференции.
В минувшем сезоне Гасанов провёл за «Анжи» 19 матчей в чемпионате России, отметился одним автоголом и получил три жёлтые карточки.
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