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Григорян: Гасанов не тренируется с «Анжи», я на него не рассчитываю

22 июля 2017, суббота. 04:11. Футбол

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после победы над «Амкаром» (1:0) в матче 2-го тура РФПЛ сообщил, что не рассчитывает на защитника Шамил Гасанова. По этой причине 23-летний футболист не вошёл в заявку махачкалинцев на сезон.

«Шамиля Гасанова нет в нашей заявке, он не тренируется с командой. Он способный парень, но я на него не рассчитываю», — сказал Григорян на послематчевой пресс-конференции.

В минувшем сезоне Гасанов провёл за «Анжи» 19 матчей в чемпионате России, отметился одним автоголом и получил три жёлтые карточки.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи Александр Григорян Шамиль Гасанов
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