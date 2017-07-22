Роналдо побывал на матче MLS и получил в подарок футболку «Орландо Сити»

Легендарный бразильский форвард Роналдо стал специальным гостем города Орландо, где он посетил матч MLS между местным «Орландо Сити» и «Атланта Юнайтед». Перед началом встречи 40-летнему бразильцу вручили футболку «Орландо» с №9.
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Отметим, что «Орландо» уступил «Атланте» со счётом 0:1. Единственный гол на 86-й минуте забил нападающий гостей Эктор Вильяльба.
В турнирной таблице «Орландо» занимает 9-е место (29 очков), «Атланта» поднялась на 4-ю позицию (33).
Сын Роналдо выступит на Маккабиаде-2017 в составе юношеской сборной Бразилии