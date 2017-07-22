«Тамбов» подписал годичный контракт с экс-хавбеком тульского «Арсенала» Рыжковым

Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Рыжков продолжит карьеру в ФК «Тамбов», сообщается на официальном сайте клуба. Контракт подписан сроком на один год.
Выступать за «Тамбов» 27-летний Рыжков будет под номером 8. Футболист уже внесён в заявку клуба для участия в первенстве ФНЛ.
За «Арсенал» хавбек выступал с 2014 года. Всего на счету воспитанника «Спартака» 67 матчей и 7 забитых мячей за тульский клуб. В минувшем сезоне Рыжков провёл за «канониров» 9 матчей в РФПЛ (из них 3 в основном составе) и отметился одним результативным пасом.
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