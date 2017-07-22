Бартомеу: однажды Хави станет тренером «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу считает, что бывший полузащитник команды Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», в будущем станет тренером каталонского клуба.
«Сейчас он не только играет, но и учится на тренера. Разумеется, однажды он станет тренером «Барселоны». Не знаю, какую из наших команд он будет тренировать, но, конечно, целью будет первая команда.
Когда Месси завершит карьеру, он тоже останется в «Барселоне». Нам будет очень тяжело найти игрока ему на замену», — приводит слова Бартомеу Football Espana.
Хави завершит карьеру по окончании сезона