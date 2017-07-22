Гершкович: Стрельцов однозначно сказал мне, что не виновен, и я ему верю

Президент Ассоциации футбольных тренеров России Михаил Гершкович поделился воспоминаниями о легендарном игроке «Торпедо» Эдуарде Стрельцове, который за несколько недель до старта чемпионата мира 1958 года был арестован по обвинению в изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой. Нападающий был осуждён на 12 лет, хотя позднее срок был изменён на 7 лет лишения свободы в лагерях.
«Это был очень порядочный человек. Конечно, со своими слабостями и достоинствами, но он был честный и порядочный. Мы со Стрельцовым пять лет учились в институте физкультуры на заочном. Совмещали игру и учёбу. Это был подарок судьбы – иметь такого партнёра и друга. Мы с ним дружили до самой его смерти.
Я думаю, что если бы Эдуард попал на первенство мира в 1958 году, он был бы оценён на равных с Пеле. Стрельцов был выдающимся игроком, который мог в одиночку решать любые матчи. Думаю, он был бы украшением той неслабой сборной СССР и очень бы ей помог. Я Стрельцова ставлю в один ряд с Пеле по таланту.
Стрельцов мне однозначно сказал, что он ничего не совершал. Я в это верю, ему не было смысла меня обманывать. Он не любил на эту тему говорить, принял это как должное, как судьбу свою. Не выдвигал никаких сказочных версий», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.