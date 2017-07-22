«Суонси» готов продать Льоренте в «Челси» за £ 30 млн

Лондонский «Челси», несмотря на покупку форварда «Реала» Альваро Мораты, по-прежнему настроен заполучить нападающего «Суонси Сити» Фернандо Льоренте, сообщает The Independent. Лондонцы хотели купить 32-летнего испанца ещё зимой, а теперь намерены сделать это до закрытия летнего трансферного окна.
В лице Льоренте тренерский штаб синих видит замену новичку Морате. «Суонси» готов расстаться с нападающим, но не менее, чем за £ 30 млн.
«Челси» также интересуется форвардом «Кристал Пэлас» Кристианом Бентеке, однако тот не хочет переходить в команду, где будет сидеть в запасе.
В минувшем сезоне Льоренте провёл 33 матча в АПЛ, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.
Ф. Льоренте получил перелом руки во время отпуска