Защитник женской сборной России: в матче со Швецией мы допустили глупые ошибки

Защитник женской сборной России Дарья Макаренко прокомментировала поражение от команды Швеции (0:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин, проходящего в Нидерландах.
«Разочарованы. Устали. Плохо, что пропустили два неигровых мяча, очень обидно. Глупые такие ошибки. Жалко, что так вышло. Не можем завершить, забить гол. Может, если бы забили, игра по-другому сложилась бы, воспряли бы духом и пошли дальше атаковать. Но все молодцы, все бились», — приводит слова Макаренко пресс-служба УЕФА.
25 июля команда Елены Фоминой сыграет со сборной Германией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.