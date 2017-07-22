Аллегри: не боюсь потерять Дибалу

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что его не беспокоит информация о нападающем команды Пауло Дибале. Испанские СМИ сообщали, что «Барселона» попытается приобрести футболиста сборной Аргентины, если форвард сине-гранатовых Неймар перейдёт в «ПСЖ».
«Я не боюсь потерять Дибалу. С другой стороны, не знаю точно, что происходит с Неймаром в контексте его перехода в „ПСЖ“. Так что не знаю, будет ли „Барселона“ приобретать замену ему. Это то, что находится вне моего контроля, и поэтому я не обеспокоен», — приводит слова Аллегри Marca.