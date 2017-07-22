Вальверде: Туран — футболист, которого мы ценим и на которого рассчитываем

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что в его планы не входит расставание с полузащитником Ардой Тураном. По ходу и после минувшего сезона СМИ неоднократно поднимали вопрос о будущем турецкого футболиста.
«Насчёт Турана могу сказать то же самое, что говорил относительно Неймара: это футболист, которого мы ценим и на которого рассчитываем. Мы работаем, основываясь на том, что он останется в „Барселоне“, — приводит слова Вальверде Marca.
Контракт Турана с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне он сыграл в чемпионате Испании 18 матчей (14 — с первых минут), став автором трёх голов и стольких же результативных передач.
Агент Турана: Арда останется в «Барселоне»