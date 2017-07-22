«Челси» требует за Диего Косту € 49 млн

Лондонский «Челси» хочет получить за переход нападающего Диего Косты в «Атлетико» не менее £ 44 млн (около € 49 млн), утверждает The Independent. Контракт 28-летнего футболиста с синими истекает летом 2019 года.
Из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года. Ранее сообщалось, что Коста может перейти на полгода на правах аренды в «Милан», а потом вернуться в «Атлетико».
Диего Коста играет в «Челси» с 2014 года, куда перешёл именно из стана «матрасников».
Конте: ситуация с Диего Костой была ясна ещё в январе, для меня тема закрыта