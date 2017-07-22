«Боруссия» опровергла информацию о переходе Обамейянга в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Дортмундская «Боруссия» опровергла информацию, распространённую немецкой газетой Bild о том, что нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг с января 2018 года продолжит карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Источник сообщал, что переговоры между сторонами уже закончились. Немецкий клуб должен был получить за габонского футблиста € 70 млн. Сам Обамейянг должен был подписать контракт до 2020 года и получать зарплату в размере € 20 млн в год.
«Нет ничего, что относилось бы к переходу Обамейянга в другой клуб. Соответственно, „Боруссия“ ни с кем переговоров не вела», — говорится в заявлении клуба на его странице в социальной сети «Твиттер».
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за Обамейянга € 85 млн