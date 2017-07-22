Меньков: печально, что футболистам продолжают уделять большое внимание

Чемпион мира 2013 года российский прыгун в длину Александр Меньков, отвечая на вопрос о том, следил ли он за футбольным Кубком конфедераций, выразил сожаление по поводу того, что в стране уделяется неоправданно высокое внимание футболистам.
«Про футболистов не буду ничего говорить, там и так всё понятно. Печально, что им продолжают уделять большое внимание. Слишком много они на себя берут. Зачем делать такую сборную?! Пока тренеры не начнут собирать маленькие таланты в сёлах, результата не будет. Набирают избалованных богатеньких молодых, которым уже ничего не нужно и неохота никуда стремиться», — сказал Меньков.