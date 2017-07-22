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Маскерано: могу себя представить в MLS после ЧМ-2018 или немного позже

22 июля 2017, суббота. 09:25. Футбол

Защитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано сообщил, что чемпионат мира 2018 года в России станет для него последним, если он туда попадёт, а также поделился мнением о возможном переходе в клуб из MLS.

«Чемпионат мира в России может стать для меня последним в составе сборной Аргентины? Не может стать, а, очевидно, станет последним. Это предельно ясно. Но, главное, мы ещё не квалифицировались на этот турнир. За год может случится многое. Год до старта чемпионата мира всегда очень важен и немного отличается от остальных сезонов. Однако сейчас игроки сборной Аргентины думают о настоящем. Нет смысла думать о том, что произойдёт только через 11 месяцев.

Могу ли я себя представить в MLS после ЧМ-2018 или немного позже? Да, США — это хороший вариант, поскольку футбол там существенно прогрессировал, и это хорошее место для жизни. Очевидно, что это хороший вариант для продолжения карьеры, но есть и другие варианты», — цитирует 33-летнего игрока ESPN FC.

Маскерано не воспринимает своё будущее в «Барселоне» в зависимости от Месси
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол ФК Барселона Хавьер Маскерано MLS ЧМ-2018
Новости. Футбол
22 июля 2017, суббота
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