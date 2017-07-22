Мората провёл первую тренировку в качестве игрока «Челси»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората провёл короткую тренировку в Кобхэме сразу после того, как стал игроком «Челси», информирует сайт лондонцев.
После подписания пятилетнего контракта Мората провёл тренировку под руководством тренера по фитнесу Константино Коратти на тренировочной базе. Теперь испанец отправится в Азию, где встретится с командой и главным тренером Антонио Конте.
По информации Sky Sports, сумма трансфера Мораты из «Реала» в «Челси» составила £ 70 млн. В сезоне-2016/17 форвард забил 15 мячей в 26 матчах испанской Примеры.
Фото: http://www.chelseafc.com