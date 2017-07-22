Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мората провёл первую тренировку в качестве игрока «Челси»

22 июля 2017, суббота. 09:38. Футбол

Нападающий сборной Испании Альваро Мората провёл короткую тренировку в Кобхэме сразу после того, как стал игроком «Челси», информирует сайт лондонцев.

После подписания пятилетнего контракта Мората провёл тренировку под руководством тренера по фитнесу Константино Коратти на тренировочной базе. Теперь испанец отправится в Азию, где встретится с командой и главным тренером Антонио Конте.

По информации Sky Sports, сумма трансфера Мораты из «Реала» в «Челси» составила £ 70 млн. В сезоне-2016/17 форвард забил 15 мячей в 26 матчах испанской Примеры.

Фото: http://www.chelseafc.com
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Челси Альваро Мората Фото
Новости. Футбол
22 июля 2017, суббота
10:22 Бонуччи: я не чувствую себя предателем или наёмником
10:17 Конде: думаю, в матче с «Анжи» судья был против «Амкара»
10:10 Моуринью: клубам из АПЛ гораздо тяжелее выиграть Лигу чемпионов из-за календаря
10:00 Форвард «Краснодара» Игнатьев: третий покер в году? Очень надеюсь, не последний
09:59 Стюарт: не мог отказаться от возможности перейти в «Халл»
09:56 Ди Мария: Неймара в «ПСЖ» примут с распростёртыми объятиями
09:38 Мората провёл первую тренировку в качестве игрока «Челси»
09:25 Маскерано: могу себя представить в MLS после ЧМ-2018 или немного позже
09:23 Солодкая: впервые оказавшись на Евро, я поняла, что ещё работать и работать
09:17 Неймар может перейти в «ПСЖ» до 26 июля
09:16 Счётная палата нашла нарушения использования бюджетных средств у «Тамбова»
09:15 Меньков: печально, что футболистам продолжают уделять большое внимание
09:07 Бартомеу побеседовал с Неймаром и остался очень недоволен результатом беседы
09:04 «Боруссия» опровергла информацию о переходе Обамейянга в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
08:47 «Челси» требует за Диего Косту € 49 млн
08:27 Вальверде: Туран — футболист, которого мы ценим и на которого рассчитываем
08:21 Аллегри: не боюсь потерять Дибалу
08:18 Защитник женской сборной России: в матче со Швецией мы допустили глупые ошибки
07:56 «ПСЖ» готов предложить Алексису Санчесу зарплату в € 390 тыс. в неделю
07:13 «Суонси» готов продать Льоренте в «Челси» за £ 30 млн
06:59 Бывший защитник «Анжи» Эвертон перешёл в «Нюрнберг»
06:05 Гершкович: Стрельцов однозначно сказал мне, что не виновен, и я ему верю
05:40 «Галатасарай» предложил Тошичу контракт с зарплатой € 2 млн за сезон
05:03 Бартомеу: однажды Хави станет тренером «Барселоны»
04:45 «Монако» установил для «Реала», «ПСЖ» и «Ман Сити» цену за Мбаппе в € 190 млн
04:32 «Тамбов» подписал годичный контракт с экс-хавбеком тульского «Арсенала» Рыжковым
04:26 Роналдо побывал на матче MLS и получил в подарок футболку «Орландо Сити»
04:12 «Севилья» подаёт иск против Витоло, «Атлетико» и «Лас-Пальмаса»
04:11 Григорян: Гасанов не тренируется с «Анжи», я на него не рассчитываю
03:44 Бонуччи объяснил, почему ушёл из «Ювентуса» в «Милан»
03:27 Григорян: штампы о ФНЛ относительны, «Анжи» постарается сломать их
03:23 «Анжи» — «Амкар» — 1:0. Видеообзор матча
02:49 Парагвайскому хавбеку Фаббро грозит 20 лет тюрьмы за секс с 11-летней крестницей
02:29 Бускетс: Неймар не найдёт клуба лучше, чем «Барселона»
02:22 Фанаты «Войводины» напали на хавбека команды Труйича после вылета из Лиги Европы
01:59 Лысов: против М. Фернандеса очень сложно играть
01:56 Абрамович согласился на переход Матича из «Челси» в «МЮ» за £ 50 млн
01:53 Менди станет самым дорогим защитником мира в истории, перейдя в «Манчестер Сити»
01:24 Алексис Санчес встретился с руководством «ПСЖ» в Париже
01:17 Мората: уверен, не все поймут и поддержат моё решение перейти в «Челси»
01:01 Вальверде: «Барселона» рассчитывает на Неймара
00:50 Геркус – болельщикам: не пишите, что «Локо» нужен форвард. Немного доверия, ок?
00:38 Хольмен: «Спартак» — лучшая команда России, но «Динамо» тоже очень сильный клуб
00:25 Лотито: по Кейта были предложения из-за рубежа, но не от «Интера» и «Ювентуса»
00:19 Зума перед трансфером в «Сток Сити» продлил контракт с «Челси» на шесть лет
Все новости RSS
Партнерский контент
Лидерство "Локомотива" в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017