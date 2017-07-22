Ди Мария: Неймара в «ПСЖ» примут с распростёртыми объятиями

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Барселоны» Неймара в парижский клуб.
«Всё зависит от менеджеров и тренера, игроки не решают судьбы трансферов. Любой игрок, который приходит в клуб, независимо от того кто он, будет принят одинаково хорошо. Ведь это же „ПСЖ“ — большой клуб, который хочет выиграть титулы. Поэтому у нас в составе много важных игроков, но кто бы ни пришёл, его будут приветствовать с распростёртыми объятиями», — цитирует Ди Марию Sports Illustrated.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Неймар находится в шаге от перехода в «ПСЖ» за € 222 млн. Также появилась информация, что другой форвард каталонцев, Луис Суарес, пытается убедить Неймара не уходить в парижский клуб.
«ПСЖ» хочет вложить в Неймара полмиллиарда евро. Готов ли сам бразилец?
Любой клуб, имеющий в запасе 225 млн евро, может этим летом выкупить Неймара у «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завершения сделки.