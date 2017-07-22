Стюарт: не мог отказаться от возможности перейти в «Халл»

Новичок «Халл Сити» защитник Кевин Стюарт прокомментировал свой переход из «Ливерпуля» в команду, которую возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
«Очень рад быть здесь. Не дождусь момента, когда надену бутсы и приступлю к работе. Я посмотрел тренировку с участием команды, это выглядело хорошо. Я увидел много позитивных эмоций.
Переход в «Халл» — это хорошая возможность, от которой я не мог отказаться. Покинуть «Ливерпуль» было сложным решением, поскольку я люблю этот клуб давно. Поддерживал мерсисайдцев с детства. Заиграть в основной команде «Ливерпуля» было моей целью. С другой стороны, ощущаю, что уход из клуба – это шаг, который был необходим для моей будущей карьеры.
Перешёл в «Халл» для того, чтобы провести здесь много матчей и получить необходимый опыт. Надеюсь, мы все вместе насладимся запоминающимся сезоном и поможем клубу вернуться в Премьер-лигу», — цитирует Стюарта официальный сайт «Халл Сити».