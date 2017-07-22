Моуринью: клубам из АПЛ гораздо тяжелее выиграть Лигу чемпионов из-за календаря

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос влиянии календаря АПЛ на шансы английских клубов в Лиге чемпионов.
«Вы знаете, что клубам из АПЛ гораздо тяжелее выиграть Лигу чемпионов из-за перегруженности календаря, это очевидно. Все говорят о высокой конкуренции в АПЛ, о количестве матчей, о дополнительном турнире в виде Кубка лиги, где в полуфинале предусмотрены два матча. Может быть, уважение — это не слово, но календарь не защищает клубы и влияет на интенсивность матчей. Даже кубковые игры с клубами из Чемпионшипа и низших лиг получаются тяжёлыми.
А в других странах предусмотрен зимний перерыв. Иногда у них есть возможность дать игрокам передышку, отправить их в отпуск, после которого они возвращаются, и в решающих матчах Лиги чемпионов играют ещё сильнее. Такая возможность есть у немецких, испанских и французских клубов. Но не у английских", — цитирует Моуринью ESPN.