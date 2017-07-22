Тренер «Амкара» Алексич: у нас проблемы. Будем разбираться и улучшать ситуацию

Тренер «Амкара» Горан Алексич прокомментировал поражение в гостевом матче второго тура РФПЛ от «Анжи» (0:1), а также рассказал о проблемах, которые испытывает команда.
«Мы проиграли два первых матча на выезде на старте нового сезона РФПЛ. Это, конечно, неприятно. Видно, что испытываем проблемы в опорной зоне в связи с травмой Огуде и уходом Йовичича. При этом сегодня планировали выпустить в опорную зону Рязанцева, но его температура не позволила этого сделать. У нас есть проблемы. Будем разбираться, анализировать и улучшать нашу ситуацию.
Следующий матч с «Ростовом», как и все остальные игры, будет принципиальным. Мы серьёзно настраивались и на матч с «Анжи». Пытаемся сейчас работать на максимуме. Конечно, у нас есть проблемы и с атакой. Не решён вопрос по форварду, которого клуб продолжает искать. Тем не менее сейчас нужно быстро восстановиться и начинать готовиться к игре с «Ростовом». «Амкар» на своём поле всегда силён и рассчитывает на победу», — сказал Алексич в интервью клубной пресс-службе.