Морьентес: теперь «Реалу» нужен ещё один нападающий

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес призвал «Королевский клуб» приобрести нападающего на замену Альваро Морате, который перешёл в «Челси».
«Теперь „Реалу“ нужен ещё один нападающий, ведь Мората ушёл в „Челси“. Трансферное окно закроется ещё нескоро, так что в ближайшее время нас ждёт огромное количество самых разных слухов.
Был слух о Мбаппе, но он, как мне кажется, этим летом не покинет «Монако», поскольку ещё совсем молод. Думаю, он захочет набраться опыта и побольше играть в ближайшем сезоне", — цитирует Морьентеса Goal.
Мората провёл первую тренировку в качестве игрока «Челси»