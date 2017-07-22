Экс-голкипер «Рубина» Колинько станет тренером вратарей в солигорском «Шахтёре»

Бывший голкипер «Рубина» Александр Колинько станет тренером вратарей солигорского «Шахтёра», сообщает «Прессбол».
42-летний латвиец начал тренерскую карьеру в юрмальском «Спартаке» в 2015 году, где был ассистентом польского специалиста Марека Зуба, который недавно возглавил солигорский «Шахтёр».
Колинько также известен российским любителям футбола по выступлениям за «Ростов», «Спартак» из Нальчика и «Балтику». Футболист за свою карьеру также успел поиграть в латвийских клубах «Сконто», «Вентспилс», РФШ и «Спартак», в английском «Кристал Пэлас» и румынском «Динамо» из Бухареста. Александр провёл 94 матча в составе сборной Латвии, а также дважды признавался лучшим игроком страны (2006 и 2014).
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