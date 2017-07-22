Кэхилл: в ближайшем сезоне «Челси» потребуется дополнительная мотивация

Защитник «Челси» Гари Кэхилл поделился ожиданиями от предстоящего сезона и прокомментировал уход защитника Джона Терри в «Астон Виллу».
«Второй сезон после чемпионства получается очень тяжёлым, мы видели это на собственном примере и на примере «Лестера» в прошлом году. Нам нужна дополнительная мотивация в команде, и нам нужно работать ещё усерднее, нежели в прошлом году. Мы должны помнить о том, что нам будет трудно, потому что, когда ты являешься чемпионом, любая команда в лиге хочет обыграть тебя.
Разумеется, уход Джона Терри стал большой потерей для нас, но я чувствую, что нахожусь в том возрасте, когда могу передать свой опыт молодым игрокам. У нас в любом случае есть множество опытных игроков в составе, но, определённо, я ощущаю, что могу помочь", — цитирует Кэхилла сайт «Челси».