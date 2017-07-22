Модрич взял себе 10-й номер в «Реале» после ухода Хамеса

Новички «Реала» определились с номерами, под которыми они будут выступать в ближайшем сезоне, информирует официальный сайт мадридского клуба.
Защитник Тео Эрнандес будет играть под 15-м номером, полузащитник Маркос Льоренте, который вернулся в клуб из аренды, – под 18-м. Полузащитник Даниель Себальос взял себе 24-й номер.
Помимо этого, полузащитник Лука Модрич сменил 19-й номер на 10-й. Ранее под 10-м номером играл полузащитник Хамес Родригес, который нынешним летом перешёл в «Баварию» на правах аренды.
Морьентес: теперь «Реалу» нужен ещё один нападающий