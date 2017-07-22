Кэррик: я не понимаю тех, кто говорит, что место в топ-4 — это хорошо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик отметил, что команда должна нацеливаться только на победу в АПЛ.
«Мы думаем только о титулах. По сути, вопрос стоит для нас так: победа или ничего. Я не могу понять тех, кто говорит, что место в топ-4 — это хорошо. Знаю, что у „МЮ“ был переходный период: менялись игроки, команда привыкала к требованиям тренера. Нельзя выигрывать АПЛ из года в год, но к этому нужно стремиться.
Мне повезло, я окунулся в эту систему «победа или ничего» в первые же годы после перехода в «МЮ». Возможно, из-за этого я теперь выгляжу немного избалованным", — цитирует Кэррика Sportsmole.
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