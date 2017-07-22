«Зенит» — «Рубин»: на матче ожидается до 45 тыс. зрителей

В субботу, 22 июля, на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч второго тура российской Премьер-Лиги с участием «Зенита» и «Рубина».
Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, на матче ожидается до 45 тыс. зрителей, гостей поддержат до 30 болельщиков.
«Зенит» сыграет в форме лазурного цвета, голкипер — в зелёной, а «Рубин» — в бордовой, вратарь— в жёлто-чёрной.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.