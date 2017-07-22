«Анжи» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Амкаром»

«Анжи» в своём «инстаграме» опубликовал видео из раздевалки после домашней победы махачкалинской команды над «Амкаром» (1:0) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.
В раздевалке после игры, состоявшейся в пятницу, к команде на правах капитана обратился нападающий Павел Яковлев. Затем главный тренер «Анжи» Александр Григорян призвал Яковлева и его одноклубников к более эмоциональной реакции, и команда поддержала призыв специалиста.
Единственный гол в матче на 23-й минуте забил Сергей Брызгалов.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
Григорян: назначить Яковлева капитаном «Анжи» — моё решение