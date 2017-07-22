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«Анжи» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Амкаром»

22 июля 2017, суббота. 12:25. Футбол

«Анжи» в своём «инстаграме» опубликовал видео из раздевалки после домашней победы махачкалинской команды над «Амкаром» (1:0) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.

В раздевалке после игры, состоявшейся в пятницу, к команде на правах капитана обратился нападающий Павел Яковлев. Затем главный тренер «Анжи» Александр Григорян призвал Яковлева и его одноклубников к более эмоциональной реакции, и команда поддержала призыв специалиста.

Единственный гол в матче на 23-й минуте забил Сергей Брызгалов.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме».

Григорян: назначить Яковлева капитаном «Анжи» — моё решение
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи Александр Григорян Павел Яковлев
Новости. Футбол
22 июля 2017, суббота
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