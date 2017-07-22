Кевин-Принс Боатенг пообещал носить футболку в честь Нури весь сезон

Полузащитник «Лас-Пальмас» Кевин-Принс Боатенг пообещал носить футболку в честь полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури на протяжении всего сезона-2017/18.
Таким образом, ганский футболист решил выразить поддержку 20-летнему Нури, который потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером» и был введён в состояние искусственной комы. Ранее сообщалось, что Нури диагностировали необратимое повреждение мозга. Вероятно, игрок уже никогда не сможет говорить и ходить.
«Я решил носить эту майку под игровой футболкой весь сезон! Таким образом, хочу выразить поддержку Нури, за которого я молюсь», — написал Боатенг в своём «твиттере», опубликовав фотографию с футболкой. На задней стороне футболки изображены фамилия Нури и его игровой номер, а на передней – надпись «молюсь за тебя».
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Боатенга.