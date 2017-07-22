Источник: Неймар согласовал контракт с «ПСЖ» с зарплатой около € 30 млн в год

Нападающий «Барселоны» Неймар готов перейти в «ПСЖ» и уже согласовал с парижанами условия личного контракта, сообщает ESPN FC.
По информации источника, 25-летний бразильский футболист также сообщил руководству «ПСЖ», что хочет перейти в их клуб. Это означает, что французскому клубу придётся выплатить «Барселоне» € 222 млн в качестве суммы отступных, которая прописана в действующем контракте игрока с каталонцами.
Неймар со своим отцом вёл переговоры с «ПСЖ» несколько последних дней. Стороны пришли к соглашению о том, что форвард подпишет контракт сроком на четыре года с зарплатой около € 30 млн в год. Игрок также получит большой бонус за переход в клуб.
Если этот трансфер состоится, то он станет рекордным в истории футбола. На данный момент рекордный трансфер принадлежит «Манчестер Юнайтед», который летом 2016 года заплатил «Ювентусу» € 105 млн (€ 110 млн с учётом бонусов) за переход полузащитника Поля Погба.