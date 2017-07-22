Матч «Зенит» — «Рубин» пройдёт под закрытой крышей

«Зенит» в своём официальном «твиттере» сообщил, что матч второго тура российской Премьер-Лиги пройдёт под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург».
«Итак, подтверждаем официально: крыша на стадионе «Санкт-Петербург» во время сегодняшней игры «Зенит» — «Рубин» будет закрыта", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на матче ожидается до 45 тыс. зрителей, гостей поддержат до 30 болельщиков.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 17:30 мск.
Прощайте, скандалы? Что ждёт «Санкт-Петербург» под управлением «Зенита»
Арена со скандальной славой со временем полностью перейдёт под управление «Зенита». Сегодня клуб сыграет там первый домашний матч сезона.