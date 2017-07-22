Рахимов может возглавить «Кайрат»

Российский специалист Рашид Рахимов является основным кандидатом на пост главного тренера «Кайрата», сообщает интернет-издание Kazfootball.
Напомним, что в пятницу стало известно об уходе с поста наставника казахстанской команды Кахабера Цхададзе. Это решение 48-летний специалист принял по собственной инициативе после вылета «Кайрата» из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.
Последним местом работы 52-летнего Рахимова был «Ахмат», пост главного тренера которого он покинул в мае.
Напомним, что в «Кайрате» выступает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.