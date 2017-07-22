Димитров: Попов говорил, что после «Спартака» однажды можем стать одноклубниками

Полузащитник «Урала» Николай Димитров вспомнил о своём просмотре в лондонском «Арсенале», а также рассказал о том, что его соотечественник хавбек «Спартака» Ивелин Попов сказал ему перед переходом в екатеринбургскую команду о том, что однажды они могут оказаться в одном клубе.
«Мой просмотр в лондонском «Арсенал»? Договорённость была такая, что даже если «Арсенал» меня возьмёт, то сразу отдаст в аренду. Либо мне нужно было остаться в Болгарии в «Левски» и выступать за него. И они мне звонили три или четыре раза, приезжали скауты на мои игры. Но тогда и у «Левски», и у меня был не очень удачный период, я не играл так хорошо. Думаю, что люди лондонцев были ни очень довольны тем, что увидели и в конце концов этот вопрос закрылся.
Что касается Венгера, то у меня был с ним разговор один на один. Это очень спокойный человек, уравновешенный. Он задавал мне ряд вопросов. Уже потом мне сказали, что он задает эти вопросы всем игрокам, чтобы понять насколько они уверены в себе и своих качествах. Например, спрашивал у меня, какие качества я считаю лучшими в себе и над какими нужно поработать. Спрашивал о моих достоинствах и недостатках. Он это спрашивал у всех, чтобы понять насколько футболист готов выступать в его команде.
В российский чемпионат мне советовал перейти мой друг Ивелин Попов? До моего перехода в «Урал» Ивелин мне говорил: «Давай, переходи в «Урал». Когда-нибудь я закончу в «Спартаке», приду, и мы станем одноклубниками». Также Ивелин дружит ещё со времен «Кубани» с нашим капитаном Артёмом Фидлером. Он тоже зовет его часто к нам в команду», — цитирует Димитрова EANews.ru.