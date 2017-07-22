Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Димитров: Попов говорил, что после «Спартака» однажды можем стать одноклубниками

22 июля 2017, суббота. 14:15. Футбол

Полузащитник «Урала» Николай Димитров вспомнил о своём просмотре в лондонском «Арсенале», а также рассказал о том, что его соотечественник хавбек «Спартака» Ивелин Попов сказал ему перед переходом в екатеринбургскую команду о том, что однажды они могут оказаться в одном клубе.

«Мой просмотр в лондонском «Арсенал»? Договорённость была такая, что даже если «Арсенал» меня возьмёт, то сразу отдаст в аренду. Либо мне нужно было остаться в Болгарии в «Левски» и выступать за него. И они мне звонили три или четыре раза, приезжали скауты на мои игры. Но тогда и у «Левски», и у меня был не очень удачный период, я не играл так хорошо. Думаю, что люди лондонцев были ни очень довольны тем, что увидели и в конце концов этот вопрос закрылся.

Что касается Венгера, то у меня был с ним разговор один на один. Это очень спокойный человек, уравновешенный. Он задавал мне ряд вопросов. Уже потом мне сказали, что он задает эти вопросы всем игрокам, чтобы понять насколько они уверены в себе и своих качествах. Например, спрашивал у меня, какие качества я считаю лучшими в себе и над какими нужно поработать. Спрашивал о моих достоинствах и недостатках. Он это спрашивал у всех, чтобы понять насколько футболист готов выступать в его команде.

В российский чемпионат мне советовал перейти мой друг Ивелин Попов? До моего перехода в «Урал» Ивелин мне говорил: «Давай, переходи в «Урал». Когда-нибудь я закончу в «Спартаке», приду, и мы станем одноклубниками». Также Ивелин дружит ещё со времен «Кубани» с нашим капитаном Артёмом Фидлером. Он тоже зовет его часто к нам в команду», — цитирует Димитрова EANews.ru.

Димитров: И. Попов попросил меня в матче со «Спартаком» сильно не напрягаться
Источник: EANews. ru Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Арсенал Лондон Левски ФК Спартак ФК Урал Арсен Венгер Ивелин Попов
Новости. Футбол
22 июля 2017, суббота
14:55 «Динамо СПБ» одержало третью победу подряд, «Енисей» выиграл у «Сибири»
14:42 Де Брёйне: Лукаку — не Месси, но, думаю, он забьёт 20-25 голов за «МЮ» в сезоне
14:35 Попов: на «Зенит Арене» в туалете тесно, а у «Тюмени» лучше, чем в филармонии
14:35 «Милан» со счётом 4:0 разгромил «Баварию»
14:15 Димитров: Попов говорил, что после «Спартака» однажды можем стать одноклубниками
14:01 «Спартак» проиграл «Уфе» в молодёжном первенстве
13:49 Рахимов может возглавить «Кайрат»
13:25 Матч «Зенит» — «Рубин» пройдёт под закрытой крышей
13:11 Источник: Неймар согласовал контракт с «ПСЖ» с зарплатой около € 30 млн в год
13:00 «Краснодар» – «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00
12:58 Кевин-Принс Боатенг пообещал носить футболку в честь Нури весь сезон
12:41 Тошич — о прощании с ЦСКА: главное, что мои голы принесли много побед клубу
12:28 Экс-защитник «Ростова» Милич перешёл из «Фиорентины» в «Олимпиакос»
12:25 «Анжи» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Амкаром»
12:08 В «Депортиво» из «Хоффенхайма» перешёл защитник сборной Швейцарии Шёр
12:01 Сабатини: когда за Неймара готовы отдать € 222 млн, растут цены на всех игроков
11:51 Бубнов: «Рубин» не обречён, но шансов на успех в матче с «Зенитом» немного
11:47 «Зенит» — «Рубин»: на матче ожидается до 45 тыс. зрителей
11:34 Задай вопрос Дмитрию Сычёву!
11:30 «Зенит» – «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30
11:29 Кэррик: я не понимаю тех, кто говорит, что место в топ-4 — это хорошо
11:22 Игроки «Барселоны» пытаются уговорить Неймара не переходить в «ПСЖ»
11:16 Модрич взял себе 10-й номер в «Реале» после ухода Хамеса
11:05 Кэхилл: в ближайшем сезоне «Челси» потребуется дополнительная мотивация
10:54 Экс-голкипер «Рубина» Колинько станет тренером вратарей в солигорском «Шахтёре»
10:53 Почеттино: «Тоттенхэм» отличается от других клубов своей философией
10:41 Морьентес: теперь «Реалу» нужен ещё один нападающий
10:33 Тренер «Амкара» Алексич: у нас проблемы. Будем разбираться и улучшать ситуацию
10:22 Бонуччи: я не чувствую себя предателем или наёмником
10:17 Конде: думаю, в матче с «Анжи» судья был против «Амкара»
10:10 Моуринью: клубам из АПЛ гораздо тяжелее выиграть Лигу чемпионов из-за календаря
10:00 Форвард «Краснодара» Игнатьев: третий покер в году? Очень надеюсь, не последний
09:59 Стюарт: не мог отказаться от возможности перейти в «Халл»
09:56 Ди Мария: Неймара в «ПСЖ» примут с распростёртыми объятиями
09:38 Мората провёл первую тренировку в качестве игрока «Челси»
09:25 Маскерано: могу себя представить в MLS после ЧМ-2018 или немного позже
09:23 Солодкая: впервые оказавшись на Евро, я поняла, что ещё работать и работать
09:17 Неймар может перейти в «ПСЖ» до 26 июля
09:16 Счётная палата нашла нарушения использования бюджетных средств у «Тамбова»
09:15 Меньков: печально, что футболистам продолжают уделять большое внимание
09:07 Бартомеу побеседовал с Неймаром и остался очень недоволен результатом беседы
09:04 «Боруссия» опровергла информацию о переходе Обамейянга в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
08:47 «Челси» требует за Диего Косту € 49 млн
08:27 Вальверде: Туран — футболист, которого мы ценим и на которого рассчитываем
08:21 Аллегри: не боюсь потерять Дибалу
Все новости RSS
Партнерский контент
Лидерство "Локомотива" в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017