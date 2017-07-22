Попов: на «Зенит Арене» в туалете тесно, а у «Тюмени» лучше, чем в филармонии

Директор выступающей в первенстве Футбольной национальной лиги «Тюмени» Александр Попов во время встречи руководства клуба и болельщиков поднял тему посещаемости домашних матчей команды. По словам Попова, стадион «Геолог», на котором «Тюмень» принимает своих соперников, соответствует уровню Премьер-Лиги.
«Губернатор пошёл навстречу, когда я возглавил футбольный клуб и попросил о новом стадионе. Мы его построили, я лично сидел над чертежами, гонял подрядчиков по каждой мелочи. Сейчас это арена уровня Премьер-Лиги. В ФНЛ таких условий нет ни у кого. Ладно, во втором дивизионе люди не ходили, потому что футбол был низкого уровня, но сейчас-то мы в ФНЛ. Крепкая, играющая команда. Стадион – в центре города, комфортные условия. Недавно я побывал на «Зенит Арене» на Кубке конфедераций. И зашёл там в туалет. Я ужаснулся. Кривые писсуары, тесно, узко. Для сравнения вы зайдите в наши туалеты – лучше, чем в филармонии. Испанская плитка и сантехника. Другие условия – тоже на высшем уровне. Сейчас ещё делаем всё для того, чтобы пиво продавалось на стадионе. Возможно даже круглосуточный бар откроем.
Работа ведётся, а народ не ходит. Почему? Посмотрите на Европу – там бабушки по 80 лет сидят на трибунах, песни поют. А чем у нас тюменцы заняты? Ведь руководство области должно видеть, что команда интересна сибирякам. Рано или поздно «Тюмень» всё равно окажется в Премьер-Лиге, но болельщики и фанатский актив должны быть к этому готовы», — приводит слова Попова официальный сайт «Тюмени».