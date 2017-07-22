Шунин: наверно, немногие ожидали, что «Динамо» сравняет счёт в дерби

Голкипер и капитан «Динамо» Антон Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову поделился впечатлениями от матча первого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. При этом бело-голубые после первого тайма проигрывали 0:2.
«Эмоции были положительными. Понимал, что на дерби соберётся полный стадион! Мы очень соскучились по Премьер-Лиге. Пока играли в ФНЛ, думали только об одном — поскорее бы вернуться, начать новый чемпионат. Первый матч получился зрелищным, интересным. Испытал непередаваемые эмоции. Хорошо, что мы переломили ход матча: проигрывали 0:2, не опустили руки и всё-таки сравняли счёт. Наверно, такого поворота событий ожидали немногие.
Действительно, скорости в ФНЛ и Премьер-Лиге отличаются, к тому же мы играли с чемпионом страны. Не сказал бы, что мы растерялись. Просто нужно было войти в игру. На первых минутах что-то получалось — был хороший момент у Ионова, но потом был провальный отрезок, мы пропустили два мяча. К тому же так часто бывает, что после пропущенного мяча команде нужно какое-то время, чтобы собраться. Мы не успели и выдохнуть, как тут же получили второй.
Атмосфера в раздевалке в перерыве? Никаких лишних эмоций, всё спокойно. Тренер указал на наши ошибки, сказал, что нужно поменять, чтобы во втором тайме сразу забить быстрый гол. Когда отыгрываешь один мяч, начинается совершенно другой футбол — соперник нервничает.
До последнего верили, что сможем сравнять счёт, ведь игра во втором тайме у нас получалась, «Спартак» отошёл на свою половину поля, играл на контратаках. Нам пришлось раскрываться, бежать вперёд. У нас появились моменты, а у моих ворот соперники почти не бывали во втором тайме. Верили до последнего, что всё-таки будет возможность забить второй гол. Так и получилось. Было бы время, может, создали бы ещё больше моментов...» — поведал Шунин.