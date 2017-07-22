Дриусси выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче с «Рубином»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на домашний матч второго тура российской Премьер-Лиги с «Рубином».
Впервые с первых минут у сине-бело-голубых на поле появится аргентинец Себастьян Дриусси. В запасе встречу начнёт Жулиано.
«Зенит»: Лунёв, Кришито, Иванович, Нету, Смольников, Кокорин, Кузяев, Паредес, Шатов, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Хави Гарсия, Жирков, Терентьев, Карпов, Ерохин, Эрнани, Жулиано, Полоз.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин». Начало в 17:30 мск.