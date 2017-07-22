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«Цзянсу Сунин» одержал первую победу в чемпионате Китая под руководством Капелло

22 июля 2017, суббота. 16:51. Футбол

В матче 18-го тура чемпионата Китая «Цзянсу Сунин» принимал на своём поле «Ляонин Хувин». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Рохер Мартинес, Ван Сон, Ян Сяотянь и Бенжамен Муканджо. Для «Цзянсу Сунин» эта победа стала первой под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло, который возглавил клуб в июне. «Цзянсу Сунин» прервал серию из восьми матчей без побед.

В другом матче дня два нынешних лидера турнирной таблицы чемпионата «Шанхай СИПГ» (40 очков) и «Гуанчжоу Эвергранд» (41) сыграли между собой вничью – 2:2.

Китай - Суперлига. 18-й тур
22 июля 2017, суббота. 14:35 МСК
Цзянсу Сунин
Нанкин
4 : 0
Ляонин Хувин
Паньцзинь
1:0 – Мартинес – 21, 2:0 – Сон – 61, 3:0 – Сяотянь – 76, 4:0 – Муканджо – 90+3
Китай - Суперлига. 18-й тур
22 июля 2017, суббота. 14:35 МСК
Шанхай СИПГ
Шанхай
2 : 2
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
0:1 – Алан – 51, 1:1 – Лэй – 58, 1:2 – Ханьчао – 70, 2:2 – Лэй – 85
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ Фабио Капелло Цзянсу Сунин Китайский футбол
Новости. Футбол
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