Манчини: «Рубин» — очень сильная команда, у них опытный тренер

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказал мнение о «Рубине», с которым петербургская команда сыграет в домашнем матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«Новички не до конца были внедрены в игровые схемы команды, поэтому нам нужно ещё немного времени, чтобы они раскрылись полностью. «Рубин» — очень сильная команда, в том числе в обороне. У них очень опытный тренер. Думаю, сегодня у нас получится отличная игра», — заявил Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин». Начало — в 17:30 мск.
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