Фанаты «Енисея» забросали стадион «Сибири» деньгами из-за платных билетов

Болельщики «Енисея» во время матча третьего тура первенства Футбольной национальной лиги с «Сибирью» забросали стадион соперника деньгами в ответ на решение новосибирцев сделать платными билеты для гостей.
«Сибирь» заработала на болельщиках «Енисея» чуть больше 20 тыс. рублей. Плюс чаевые, которые оставили фанаты на секторе", — сообщает официальный «твиттер» «Енисея».
Матч завершился победой «Енисея» со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил Константин Гарбуз.
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