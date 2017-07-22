«Барселона» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 01:05

23 июля в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф — Нью-Мидоулэндс» состоится матч Международного кубка чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной». Встреча начнётся в 01:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Барселона».
Ранее команды встречались друг с другом 12 раз: пять раз победу праздновали футболисты «Ювентуса», трижды матч завершился вничью, четыре раза сильнее оказывались игроки «Барселоны». Последняя встреча между ними состоялась в апреле 2017 года и завершилась вничью — 0:0.