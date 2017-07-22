«Тамбов» разгромил «Спартак-2», «Шинник» победил «Ротор-Волгоград»

В третьем туре Футбольной национальной лиги прошли три матча. «Тамбов» на своём поле со счётом 3:0 разгромил «Спартак-2». Голами в составе команды Андрея Талалаева отметились Андрей Часовских, Владислав Рыжков и Сергей Шевчук, реализовавший пенальти.
«Шинник» в Ярославле переиграл «Ротор-Волгоград» (3:1) благодаря дублю Марата Шайморданова и мячу Дмитрия Самойлова. За гостей отличился Владимир Романенко.
В ещё одном матче третьего тура «Луч-Энергия» на выезде уступила «Химкам» (0:2). Голами в составе подмосковной команды отметились Максим Батов и Михаил Петрусёв.
«Томь» уступила «Олимпийцу», потерпев третье подряд поражение на старте сезона