Джорджевич: очень счастлив, что приехал в тульский «Арсенал»

Черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал свой переход из «Зенита» в тульский «Арсенал».
Ранее стало известно, что Джорджевич взят в аренду у петербургского клуба. Договор аренды заключён до конца сезона.
«Я очень счастлив, что приехал сюда. Это хорошая команда. Надеюсь, помогу ей достичь хорошего результата. Следил за „Арсеналом“, как и за другими командами. Не будет легко — у каждой команды своя цель на сезон. Думаю, сделаем всё, чтобы хорошо выступить в чемпионате», — приводит слова Джорджевича «Тульский футбол».
Тульский «Арсенал» представил Луку Джорджевича